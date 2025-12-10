Almendralejo recibe con satisfacción el inminente arreglo de carreteras

Almendralejo ha recibido con satisfacción el anuncio del Gobierno de España sobre la licitación de las obras de mejora y conservación de varios tramos de la autovía A-66 y la carretera nacional N-630 a su paso por la provincia de Badajoz. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sacado a licitación un contrato valorado en 15,12 millones de euros (IVA incluido), destinado a garantizar la seguridad, la vialidad y el adecuado estado de la Red de Carreteras del Estado en esta provincia.

El anuncio ha sido publicado ya en la Plataforma de Contratación del Sector Público y próximamente aparecerá en el Boletín Oficial del Estado. El contrato, autorizado previamente por el Consejo de Ministros, tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de dos prórrogas, una de dos años y otra adicional de hasta nueve meses. Además, incluye criterios de eficiencia energética y reducción de emisiones, alineados con los objetivos medioambientales del ministerio.

En total, las actuaciones abarcarán 168,497 kilómetros de carreteras en la provincia de Badajoz, de los cuales 82,1 kilómetros corresponden a autovía. En lo que respecta directamente a Almendralejo, el contrato contempla el mantenimiento del tramo de la A-66 comprendido entre el acceso sur de Mérida (kilómetro 625) y Zafra (kilómetro 687), así como unos 15 kilómetros de vías de servicio. También se incluye el tramo de la N-630 entre el acceso sur a Almendralejo (kilómetro 652) y Zafra (kilómetro 684).

Uno de los puntos más destacados para la capital de Tierra de Barros es la rehabilitación superficial del firme de la autovía “Ruta de la Plata” entre los kilómetros 659,567 y 665,400, correspondiente al tramo entre Almendralejo y Villafranca de los Barros, una intervención largamente demandada por los usuarios.

Vecinos y conductores valoran de forma positiva este anuncio, ya que estas vías soportan un importante volumen de tráfico diario. No obstante, siguen existiendo reivindicaciones pendientes. Una de las más urgentes es el arreglo de la carretera de circunvalación de Almendralejo, cuyo deterioro progresivo, con baches de gran tamaño y tramos inestables, continúa generando riesgos para la seguridad vial. Las señales de advertencia y las reducciones de velocidad implantadas se consideran medidas insuficientes.

También continúa bloqueado el proyecto integral de remodelación de la travesía hacia Santa Marta, en el tramo comprendido entre la plaza de toros y el centro de salud de San Roque, una actuación clave para mejorar la movilidad urbana. Mientras tanto, el inicio de las obras en la A-66 y la N-630 supone un primer paso muy esperado para mejorar la seguridad y las comunicaciones en la zona.