Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almendralejo

Convocado un concurso de maquetas para la recreación de Huerta Montero

El Ayuntamiento de Almendralejo fomenta de esta manera su principal enclave turístico y patrimonial

Yacimiento de Huerta Montero.

Yacimiento de Huerta Montero. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo ha convocado un concurso de creación de maquetas del sepulcro prehistórico de Huerta Montero, uno de los principales reclamos turísticos y patrimoniales de la ciudad. La iniciativa está abierta a personas de todas las edades y pretende fomentar el conocimiento y la divulgación de este singular yacimiento arqueológico a través de la creatividad y la participación ciudadana. Las inscripciones podrán realizarse hasta el próximo 31 de diciembre, mientras que la entrega de las maquetas se llevará a cabo entre el 12 de diciembre y el 31 de enero de 2026 en la Oficina de Turismo, en horario de 10:00 a 14:00 horas.

El concurso permite el uso de materiales libres, aunque se valorará especialmente la utilización de elementos sostenibles. El jurado concederá dos premios, dotados con 125 y 75 euros en vales canjeables en el comercio local, reforzando así también el apoyo a la economía de proximidad. El fallo se dará a conocer el 21 de marzo de 2026.

TEMAS

Tracking Pixel Contents