Almendralejo
Convocado un concurso de maquetas para la recreación de Huerta Montero
El Ayuntamiento de Almendralejo fomenta de esta manera su principal enclave turístico y patrimonial
El Ayuntamiento de Almendralejo ha convocado un concurso de creación de maquetas del sepulcro prehistórico de Huerta Montero, uno de los principales reclamos turísticos y patrimoniales de la ciudad. La iniciativa está abierta a personas de todas las edades y pretende fomentar el conocimiento y la divulgación de este singular yacimiento arqueológico a través de la creatividad y la participación ciudadana. Las inscripciones podrán realizarse hasta el próximo 31 de diciembre, mientras que la entrega de las maquetas se llevará a cabo entre el 12 de diciembre y el 31 de enero de 2026 en la Oficina de Turismo, en horario de 10:00 a 14:00 horas.
El concurso permite el uso de materiales libres, aunque se valorará especialmente la utilización de elementos sostenibles. El jurado concederá dos premios, dotados con 125 y 75 euros en vales canjeables en el comercio local, reforzando así también el apoyo a la economía de proximidad. El fallo se dará a conocer el 21 de marzo de 2026.
