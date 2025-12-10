El gimnasio del IES Arroyo Harnina se convertirá en aula de música y artes escénicas

El actual gimnasio del IES Arroyo Harnina dejará de tener uso deportivo para convertirse en un nuevo centro dedicado a la música y a las artes escénicas del instituto. La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Educación, ha licitado recientemente la obra de acondicionamiento de estos espacios, una actuación largamente demandada por la comunidad educativa del centro.

Según se recoge en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la obra cuenta con un presupuesto base de licitación de 159.219,83 euros, si bien el importe total del proyecto se ha cuantificado en torno a los 192.000 euros. El plazo de ejecución previsto será de cinco meses desde el inicio de los trabajos.

Con esta intervención se pretende transformar el antiguo gimnasio en un aula de música y un aula de artes escénicas, adaptando el espacio a las necesidades específicas de estas disciplinas. Además, se actuará sobre un almacén anexo al edificio principal para la creación de un aula de volumen destinada al Bachillerato de Artes.

Esta actuación responde a una reivindicación histórica del centro, especialmente desde la implantación del Bachillerato artístico. Hasta ahora, el alumnado se ha visto obligado a desplazarse fuera del instituto para poder recibir determinadas materias, utilizando un espacio cedido por el Ayuntamiento de Almendralejo en el conocido Espacio Integra, ubicado en el parque Ramón y Cajal.