El Ayuntamiento de Almendralejo repone los inyectores de adrenalina en los colegios

El Ayuntamiento de Almendralejo ha llevado a cabo la reposición de los inyectores de adrenalina destinados a actuar de manera inmediata ante un posible shock anafiláctico, reforzando así la seguridad sanitaria en los espacios educativos y deportivos de la localidad. Las concejalas de Salud y Educación, Carolina Preciado e Isabel Ballesteros, han sido las encargadas de entregar personalmente estos dispositivos a los directores y representantes de los distintos centros, subrayando la importancia de contar con herramientas eficaces y accesibles en situaciones de emergencia.

Con esta actuación, el consistorio dota nuevamente a cada centro educativo de autoinyectores precargados, adaptados a la infancia y diseñados para un manejo rápido y sencillo. “Muchas veces, la diferencia entre la vida y la muerte son segundos o minutos. La rápida actuación que permiten estos inyectores puede ser determinante para salvar la vida de una persona”, ha señalado la concejala Carolina Preciado, destacando el papel crucial de estos dispositivos en la atención inmediata.

Los nuevos inyectores se han distribuido entre los ocho colegios públicos y concertados, los tres institutos de la localidad, el Conservatorio de Música Tomás Bote Lavado, la Escuela Municipal de Música, el Centro de Adultos, el CPR, la Escuela Oficial de Idiomas y los dos polideportivos municipales. Estos últimos reciben una especial atención por ser espacios que concentran un gran número de personas, especialmente niños y jóvenes, durante la práctica de actividades deportivas en horario de tarde.

Preciado ha recordado que la anafilaxia “es una reacción alérgica muy grave que afecta entre el 2 y el 5 % de la población y que puede desencadenar la muerte si no se interviene de manera inmediata”. En este sentido, ha insistido en que la inyección intramuscular de adrenalina es el único tratamiento capaz de revertir la reacción de forma eficaz. El proyecto arrancó en 2022 de la mano del Club Rotary de Almendralejo, y desde entonces el Ayuntamiento mantiene el compromiso de reponer los dispositivos tanto tras su uso como una vez alcanzada su fecha de caducidad.

El funcionamiento del inyector es similar al de un bolígrafo y se aplica en la parte externa del muslo. Aunque el procedimiento es sencillo, el Ayuntamiento se ha ocupado de formar al menos a una persona en cada centro para garantizar que exista personal preparado para actuar con rapidez ante un episodio de anafilaxia, ya sea en niños o en adultos. Con esta iniciativa, Almendralejo reafirma su apuesta por la prevención y la protección de la salud en entornos educativos y deportivos.