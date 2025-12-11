Almendralejo
El colegio Antonio Machado celebra una jornada contra el acoso escolar
La cita se ofrecerá en el salón de actos central de Cajalmendralejo, el 18 de diciembre, a las 18 horas, con aforo para 500 personas
El colegio Antonio Machado ha anunciado la celebración de una Jornada contra el acoso escolar el próximo 18 de diciembre, a las 18:00 horas, en el Salón de Actos de Cajalmendralejo. La cita pretende reunir a familias, docentes y alumnado en un espacio común de reflexión y sensibilización frente a esta problemática.
El evento contará con charlas, representaciones teatrales y la lectura de manifiestos elaborados por los propios estudiantes, quienes se convierten en protagonistas activos de la lucha por una convivencia respetuosa. Desde el centro subrayan que la prevención y la detección del acoso «es tarea de todos», reforzando así su compromiso con el bienestar emocional y social de su alumnado. El aforo es para 500 personas.
