Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de médicosConcurso de Murgas 2026Nuevos okupas José Pache21D: Elecciones en Extremadura
instagram

Almendralejo

El colegio Antonio Machado celebra una jornada contra el acoso escolar

La cita se ofrecerá en el salón de actos central de Cajalmendralejo, el 18 de diciembre, a las 18 horas, con aforo para 500 personas

Sede central de Cajalmendralejo.

Sede central de Cajalmendralejo. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El colegio Antonio Machado ha anunciado la celebración de una Jornada contra el acoso escolar el próximo 18 de diciembre, a las 18:00 horas, en el Salón de Actos de Cajalmendralejo. La cita pretende reunir a familias, docentes y alumnado en un espacio común de reflexión y sensibilización frente a esta problemática.

El evento contará con charlas, representaciones teatrales y la lectura de manifiestos elaborados por los propios estudiantes, quienes se convierten en protagonistas activos de la lucha por una convivencia respetuosa. Desde el centro subrayan que la prevención y la detección del acoso «es tarea de todos», reforzando así su compromiso con el bienestar emocional y social de su alumnado. El aforo es para 500 personas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents