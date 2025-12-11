El teatro Carolina Coronado acoge este viernes la representación de la obra ‘Ay Carmela’

El teatro Carolina Coronado de Almendralejo acogerá este viernes la reconocida obra Ay, Carmela, un emotivo drama con tintes de comedia que se ha convertido en un clásico del teatro español contemporáneo. La pieza narra la historia de Carmela y Paulino, una pareja de actores de varietés que, en plena Guerra Civil, actúan para la España republicana hasta que, por un fatal error, cruzan las líneas del frente y caen prisioneros de las tropas franquistas.

Obligados a representar un espectáculo para divertir a los soldados, los artistas deben incluso interpretar una parodia contra la República, ridiculizando a los brigadistas internacionales que están a punto de ser fusilados. A ritmo de jaleos extremeños, garrotín, bambera y tangos republicanos, Carmela y Paulino tratan de sobrevivir en un contexto donde el humor y el dolor se entrelazan de manera inevitable.

La dignidad de Carmela, incapaz de soportar la humillación, la lleva a empatizar con los prisioneros, desafiando a los captores pese a los intentos de Paulino por protegerla. Su valentía la conduce finalmente a ser fusilada, dejando al protagonista sumido en la soledad y el remordimiento. Desde ese momento, Paulino se aferra al recuerdo de su compañera, cuya presencia espiritual lo acompaña en un relato construido a modo de gran flashback.