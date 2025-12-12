Almendralejo revive la magia musical de los 90 con un concierto solidario

El teatro Carolina Coronado acogerá el próximo 3 de enero de 2026, a las 21:00 horas, un evento que promete convertirse en uno de los momentos más emotivos de la programación cultural navideña: el regreso de Con-Cierto Ambiente, un proyecto musical que marcó a toda una generación en Almendralejo y que renace ahora con un fin solidario. El concejal de Acción y Promoción Cultural, Domingo Cruz, presentó el concierto acompañado de varios de los músicos participantes como Jesús Pérez, José María Martínez y María Madera, así como del presidente de la Asociación Oncológica Tierra de Barros, Manuel Esperilla, entidad a la que se destinará íntegramente la recaudación.

Unos 15 músicos locales volverán a subirse al escenario tres décadas después de aquella aventura que comenzó en 1995 bajo el nombre Jóvenes Músicos de Almendralejo. Aquella primera formación, integrada por componentes de distintas bandas de la ciudad, unió talentos y voluntades para ofrecer conciertos benéficos que lograron llenar auditorios y colgar hasta en seis ocasiones el cartel de no hay billetes. Entre los integrantes actuales figuran nombres muy reconocidos en el panorama musical almendralejense: Álvaro Rodríguez, Juan Luis Ortiz, Pedro Cano, José María Martínez Blanco, María Madera, Javi Barrera, Morquecho, Javi del Barco, Cotano, Perera o Sergio Santos, entre otros.

El grupo regresa ahora movido por la nostalgia, la amistad y el deseo de volver a aportar a la comunidad a través de la música. «No somos ya tan jóvenes como en los 90, pero seguimos teniendo las mismas ganas y la misma ilusión», comentaron durante la presentación. El concierto ofrecerá un repertorio variado y emotivo, con temas de artistas como Luz Casal, Antonio Vega, Leiva o Robe Iniesta, cuyo reciente fallecimiento estuvo muy presente en los músicos y en las palabras del concejal, que trasladó públicamente su pésame a la familia, amigos y compañeros del artista.

Ya están disponibles las 600 localidades del teatro, con un precio único de 8 euros, así como una fila cero de 5 euros destinada a aquellas personas que deseen colaborar sin asistir al concierto. Las entradas pueden adquirirse en la Asociación Oncológica Tierra de Barros, Cisnera Música y en la Oficina de Turismo, donde también podrá realizarse la aportación solidaria.

Con esta iniciativa, Almendralejo recupera un pedazo de su historia musical y reafirma su compromiso con la solidaridad. Una cita para comenzar el año con cultura, memoria y apoyo a quienes más lo necesitan.