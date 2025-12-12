Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almendralejo

El Secreto de Martina gana el concurso de escaparates navideños

La Concejalía de Comercio entrega un cheque de 300 euros al ganador y también obsequia al segundo y tercer clasificado

Establecimiento El Secreto de Martina.

Establecimiento El Secreto de Martina. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El Secreto de Martina se ha alzado con el primer premio del tradicional concurso de escaparates navideños organizado por la Concejalía de Comercio. El establecimiento ha sido reconocido como el mejor escaparate entre los 30 comercios participantes, gracias a una propuesta que destacó por su creatividad, ambientación y espíritu navideño. Sus responsables recibieron un premio de 300 euros como reconocimiento a su trabajo. El segundo premio, dotado con 200 euros, fue para Nina Home, mientras que el tercer puesto, premiado con 100 euros, recayó en All Flowers. El jurado estuvo compuesto por la fotógrafa Lara González, la artista plástica Olalla Zamora y el técnico en artes plásticas José Manuel Campos.Se trata de un concurso muy consolidado.

