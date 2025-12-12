El Secreto de Martina gana el concurso de escaparates navideños

El Secreto de Martina se ha alzado con el primer premio del tradicional concurso de escaparates navideños organizado por la Concejalía de Comercio. El establecimiento ha sido reconocido como el mejor escaparate entre los 30 comercios participantes, gracias a una propuesta que destacó por su creatividad, ambientación y espíritu navideño. Sus responsables recibieron un premio de 300 euros como reconocimiento a su trabajo. El segundo premio, dotado con 200 euros, fue para Nina Home, mientras que el tercer puesto, premiado con 100 euros, recayó en All Flowers. El jurado estuvo compuesto por la fotógrafa Lara González, la artista plástica Olalla Zamora y el técnico en artes plásticas José Manuel Campos.Se trata de un concurso muy consolidado.