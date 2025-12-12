Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El V Festival de las escuelas y academias de baile se celebra este sábado

Es un evento tradicional del programa navideño

Un festival anterior celebrado en el parque de la Piedad.

Un festival anterior celebrado en el parque de la Piedad. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El teatro Carolina Coronado volverá a llenarse de música, ritmo y talento este sábado, 13 de diciembre, con la celebración del V Festival de las Escuelas y Academias de Baile de Almendralejo, una cita ya consolidada en la programación navideña de la ciudad. El evento dará comienzo a las 19:30 horas y reunirá sobre el escenario a alumnos y grupos de prácticamente todas las academias de baile de Almendralejo y su comarca, que mostrarán el trabajo desarrollado a lo largo del año.

El público podrá disfrutar de una amplia variedad de estilos, desde Bailes Latinos y Standard hasta Bailes de Salón, Ritmos Caribeños, Danza Coreográfica, Singles y Danzas Urbanas, en una puesta en escena que promete dinamismo, diversidad y un altísimo nivel artístico. La organización destaca que participarán también grupos y parejas de competición.

El festival estará presentado por el periodista y reportero de Antena 3, José Domingo Bueno. Las entradas tienen un precio único de 7 euros, y pueden adquirirse en los puntos habituales y en la taquilla del teatro, donde se espera una gran afluencia debido al carácter tradicional de esta cita.

TEMAS

