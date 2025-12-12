El V Festival de las escuelas y academias de baile se celebra este sábado

El teatro Carolina Coronado volverá a llenarse de música, ritmo y talento este sábado, 13 de diciembre, con la celebración del V Festival de las Escuelas y Academias de Baile de Almendralejo, una cita ya consolidada en la programación navideña de la ciudad. El evento dará comienzo a las 19:30 horas y reunirá sobre el escenario a alumnos y grupos de prácticamente todas las academias de baile de Almendralejo y su comarca, que mostrarán el trabajo desarrollado a lo largo del año.

El público podrá disfrutar de una amplia variedad de estilos, desde Bailes Latinos y Standard hasta Bailes de Salón, Ritmos Caribeños, Danza Coreográfica, Singles y Danzas Urbanas, en una puesta en escena que promete dinamismo, diversidad y un altísimo nivel artístico. La organización destaca que participarán también grupos y parejas de competición.

El festival estará presentado por el periodista y reportero de Antena 3, José Domingo Bueno. Las entradas tienen un precio único de 7 euros, y pueden adquirirse en los puntos habituales y en la taquilla del teatro, donde se espera una gran afluencia debido al carácter tradicional de esta cita.