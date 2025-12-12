Almendralejo
El V Festival de las escuelas y academias de baile se celebra este sábado
Es un evento tradicional del programa navideño
El teatro Carolina Coronado volverá a llenarse de música, ritmo y talento este sábado, 13 de diciembre, con la celebración del V Festival de las Escuelas y Academias de Baile de Almendralejo, una cita ya consolidada en la programación navideña de la ciudad. El evento dará comienzo a las 19:30 horas y reunirá sobre el escenario a alumnos y grupos de prácticamente todas las academias de baile de Almendralejo y su comarca, que mostrarán el trabajo desarrollado a lo largo del año.
El público podrá disfrutar de una amplia variedad de estilos, desde Bailes Latinos y Standard hasta Bailes de Salón, Ritmos Caribeños, Danza Coreográfica, Singles y Danzas Urbanas, en una puesta en escena que promete dinamismo, diversidad y un altísimo nivel artístico. La organización destaca que participarán también grupos y parejas de competición.
El festival estará presentado por el periodista y reportero de Antena 3, José Domingo Bueno. Las entradas tienen un precio único de 7 euros, y pueden adquirirse en los puntos habituales y en la taquilla del teatro, donde se espera una gran afluencia debido al carácter tradicional de esta cita.
- Colapso en Sagrajas (Badajoz) por la Navidad: retenciones de 4 kilómetros y accesos cortados ante la avalancha de visitantes
- Pepe Jerez, 10 años con mando en plaza
- Ya hay sentencia por el asesinato de Belén Cortés en Badajoz: condenados los dos menores a 6 años de internamiento y a 5 la adolescente como cómplice
- La magia navideña de Óbidos dispara la demanda entre las familias de Badajoz
- Alfonso IX vuelve a Badajoz ocho siglos después con un monumento en su honor
- Un coche invade la acera y se empotra contra un árbol frente a la rotonda de los Corazones de Badajoz
- El juicio contra diez okupas del viejo estadio José Pache de Badajoz se celebra este miércoles
- Detenido un 'timador de los pisos de alquiler' de Badajoz