Almendralejo crea su propia ‘Ruta de los Belenes’

El Belén artístico de José María Sanfélix ha vuelto a convertirse en uno de los grandes punto de interés de la Navidad en Almendralejo. Su inauguración ha marcado el inicio de una ruta belenista que este año suma más espacios, más visitantes y más expectación. Y es que la tradición, lejos de apagarse, sigue creciendo. Desde primera hora del fin de semana, el antiguo colegio Ortega y Gasset ha recibido un goteo constante de vecinos que buscaban reencontrarse con un montaje que ya forma parte del calendario navideño de la ciudad. La delicadeza de sus escenas, el realismo de las figuras y ese sello tan reconocible de Sanfélix vuelven a ser uno de los reclamos más fuertes del mes.

La ruta de Belenes en Almendralejo continúa en el Conventual de San Antonio, donde se expone el Belén de Rodrigo González Álvarez. Es un belén de los que invitan a detenerse: cuidado, preciso y con esa mezcla entre tradición y creatividad que tanto gusta a los aficionados. Ya empieza a ser un clásico de la Navidad en Almendralejo.

También se puede visitar el Belén de Pepi Márquez y José Manuel Campos, un montaje que sorprende por el cariño con el que está hecho. Son belenes distintos entre sí, pero todos comparten la misma intención: abrir la puerta de casa o de un local para que cualquiera pueda disfrutarlo.

La tradición belenista en Almendralejo tiene algo especial. No es solo exhibir figuritas; es contar una historia. Cada creador, aporta su manera de interpretar la Navidad, y eso convierte esta ruta en una experiencia variada y cercana. Además, el número de espacios se amplía cada año, demostrando que todavía hay mucha gente que mantiene viva esta forma de celebrar diciembre. Ahí están, por ejemplo, el Belén artístico de Vicente Arias Corchuelo en la calle Fray Alonso Cabezas o el del CEIP Antonio Machado, que conserva piezas de la Escuela Sevillana de los años 40 y que este año abre al público con horarios específicos.

A la ruta tradicional se suman también los belenes escolares, que aportan un toque más espontáneo y familiar. En el colegio Ortega y Gasset podrá verse del 9 al 19 de diciembre, mientras que los belenes vivientes serán protagonistas en varios puntos de la ciudad. El Colegio Santo Ángel celebró el suyo este pasado viernes; el Ruta de la Plata lo hará el miércoles 17; y la Escuela Infantil Municipal Pimpirigaña, el día 18. Son citas muy esperadas por padres y abuelos, que llenan de vida patios, aulas y entradas convertidas, por un rato, en un pequeño Belén viviente.

El Ayuntamiento de Almendralejo, por su parte, mantiene abierto el Belén de José Manuel Campos en el edificio consistorial, y la Hermandad del Gran Poder también presenta su propio montaje en la Parroquia de la Purificación. Desde el día 8 de diciembre se puede visitar, además, el Belén artístico de Alonso Álvarez Colchón en la iglesia de San Antonio.

Cada uno de estos belenes aporta un estilo, una historia y una dedicación diferentes. Algunos destacan por su tamaño, otros por su artesanía, otros por su estética o sus escenas en movimiento. Pero todos coinciden en una cosa: detrás hay horas de trabajo muy delicado, muchas veces iniciado meses antes, con ajustes al milímetro y decisiones que solo entiende quien dedica parte del año a construir estos pequeños mundos. Los belenistas trabajan desde la paciencia, el detalle y una ilusión que consiguen transmitir al público sin necesidad de explicarlo.

La capital de Tierra de Barros, un año más, vuelve a confirmar que la tradición belenista es una parte esencial de su Navidad, porque esto no es un adorno ni una moda; es una costumbre que se renueva gracias a quienes siguen abriendo sus puertas para compartirla. Y mientras las luces de Navidad iluminan las calles, los belenes completan ese paisaje que hace que diciembre, aquí, se sienta de una manera especial.

El Ayuntamiento de Almendralejo ha elaborado una guía muy detallada de todos estos belenes en su programación de Navidad, que puede consultarse en la web del Ayuntamiento o en sus redes sociales. En dicha guía aparecen los días de apertura, los horarios, hasta cuando están abiertos y las direcciones exactas para visitar estos lugares.