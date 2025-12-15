Adiper culmina un proyecto europeo de inclusión digital con mayores

La firma almendralejense Adiper Te Cuida, en colaboración con la entidad polaca Eduq, ha culminado con éxito el proyecto europeo SCOPE – Seniors Creating Digital Opportunities for Peer Empowerment, una iniciativa desarrollada durante los últimos doce meses con el objetivo de reducir la brecha digital entre personas mayores de 60 años en España y Polonia. El proyecto ha promovido la alfabetización digital, la inclusión social y la colaboración intergeneracional a través de un modelo sostenible de mentoría entre iguales, con un impacto directo en la autonomía y participación social de las personas mayores.

A lo largo del proyecto se ha logrado formar a 20 Embajadores Digitales, diez en cada país, que han liderado el aprendizaje tecnológico de sus iguales; crear espacios de aprendizaje compartidos donde jóvenes y mayores han colaborado en la adquisición y transferencia de conocimientos digitales; y reducir el aislamiento social fomentando la participación activa de las personas mayores en la vida social y cívica mediante el uso de herramientas digitales. Estas acciones han permitido empoderar a los participantes, mejorar su confianza en el uso de la tecnología y reforzar su independencia en el día a día.

El cierre del proyecto tuvo lugar con la celebración del evento final de SCOPE, un encuentro que reunió a los Embajadores Digitales y a un grupo de jóvenes del IES Arroyo Harnina, cuya implicación fue clave para el desarrollo del enfoque intergeneracional. Durante la jornada celebrada en la Residencia de Jóvenes Emprendedores Europeos se realizó un recorrido por el trabajo desarrollado, compartiendo experiencias y testimonios de las personas mayores sobre el impacto del aprendizaje digital en sus vidas, así como la visión de los jóvenes participantes sobre el valor del intercambio entre generaciones. Se pusieron de manifiesto algunas conclusiones sobre el proyecto y sobre las dos firmas que han operado para darle soluciones a esta necesidad.

El acto contó además con la presencia de Isabel Ballesteros, concejala de Bienestar Social, Empleo y Mayor del Ayuntamiento de Almendralejo, que mostró su apoyo al proyecto.

Con esta iniciativa, SCOPE deja como legado un modelo replicable de alfabetización digital que podrá inspirar a otras comunidades europeas a cerrar la brecha digital y a promover un envejecimiento activo e inclusivo. El proyecto consolida, además, el papel de Adiper Te Cuida como entidad comprometida con la innovación social y el bienestar de las personas mayores, apostando por la tecnología como herramienta de cohesión, aprendizaje y participación social.