La Hermandad de la Merced completa su primera caravana solidaria

La Hermandad de la Merced celebró el pasado sábado la primera de sus dos caravanas solidarias destinadas a la recogida de alimentos por las calles de Almendralejo. La iniciativa recorrió los barrios del Mercado, zona centro y San Roque, contando con el acompañamiento de su Agrupación Musical, y concluyó con una oración ante sus titulares, en un ambiente de fraternidad y compromiso social.

Durante la jornada se recogieron alimentos no perecederos y productos navideños, que serán entregados a Cáritas Interparroquial de Almendralejo, con el objetivo de ayudar a las familias más necesitadas en estas fechas. Desde la Hermandad se ha querido agradecer públicamente la colaboración de la Agrupación Musical, la empresa Heral, la Policía Local y de todas las personas que aportaron su granito de arena para el buen desarrollo de esta acción solidaria.

La Hermandad recuerda que la segunda caravana solidaria tendrá lugar el 28 de diciembre, a partir de las 11:00 horas, con un recorrido que irá por la barriada de las Mercedes, continuará por San Roque y finalizará en la Casa de Hermandad.