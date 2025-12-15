Almendralejo
La Policía Local de Almendralejo gana un torneo internacional
Los policías se imponen en un campeonato de fútbol siete a equipos policiales de países como Alemania, Italia o Reino Unido.
La Policía Local de Almendralejo se alzó con la victoria en el II Torneo Internacional de Fútbol 7 para Policías, celebrado en Maspalomas (Gran Canaria), tras imponerse a equipos de alto nivel procedentes de distintos países europeos. El campeonato, organizado por IPA Canarias, reunió a algunos de los cuerpos policiales más destacados del panorama nacional e internacional, consolidándose como una cita de gran prestigio deportivo.
En esta edición participaron conjuntos de Polonia, Rumanía, Italia, Alemania, Suiza y Reino Unido, además de una amplia representación española con equipos de Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Guardia Urbana, Policía Foral y numerosas policías locales. Entre los rivales más reconocidos figuraron IPA Poznan (Polonia), IPA Munich (Alemania), Metropolitan Police North East F.C. (Reino Unido), Polizia Romagna (Italia) y el combinado All Star Internacional, lo que realza el mérito del triunfo conseguido por el equipo extremeño.
- El Ayuntamiento de Badajoz prohíbe la venta y suministro de productos pirotécnicos en lugares sin licencia
- Ganadores del Solete Repsol en Badajoz: 'fue un honor y una gran sorpresa
- La Falcap propone dividir el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz debido a la masiva participación
- Nuevos okupas impiden que la Junta de Extremadura pueda poner fecha a la demolición del estadio José Pache de Badajoz
- El Ayuntamiento de Badajoz y la Junta de Extremadura, tras el 'éxito rotundo' del programa Escala 'Fuerte de San Cristóbal', lanzan otro proyecto de formación y empleo
- La familia blanquinegra crece: veteranos del C.D. Badajoz mantienen vivo su legado
- La explosión de un artefacto desconocido desconcierta a los vecinos de la Barriada de Llera (Badajoz)
- Se descuelga una guirnalda de la iluminación navideña en la plaza de España de Badajoz