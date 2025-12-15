Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta electoralAsociaciones de vecinosCarnaval de Badajoz21D: Elecciones en Extremadura
instagram

Almendralejo

La Policía Local de Almendralejo gana un torneo internacional

Los policías se imponen en un campeonato de fútbol siete a equipos policiales de países como Alemania, Italia o Reino Unido.

Policías locales de Almendralejo en Canarias.

Policías locales de Almendralejo en Canarias. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

La Policía Local de Almendralejo se alzó con la victoria en el II Torneo Internacional de Fútbol 7 para Policías, celebrado en Maspalomas (Gran Canaria), tras imponerse a equipos de alto nivel procedentes de distintos países europeos. El campeonato, organizado por IPA Canarias, reunió a algunos de los cuerpos policiales más destacados del panorama nacional e internacional, consolidándose como una cita de gran prestigio deportivo.

En esta edición participaron conjuntos de Polonia, Rumanía, Italia, Alemania, Suiza y Reino Unido, además de una amplia representación española con equipos de Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Guardia Urbana, Policía Foral y numerosas policías locales. Entre los rivales más reconocidos figuraron IPA Poznan (Polonia), IPA Munich (Alemania), Metropolitan Police North East F.C. (Reino Unido), Polizia Romagna (Italia) y el combinado All Star Internacional, lo que realza el mérito del triunfo conseguido por el equipo extremeño.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents