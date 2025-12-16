El conservatorio de Almendralejo celebra este miércoles su gran concierto de Navidad

El teatro Carolina Coronado de Almendralejo acoge este miércoles 17 de diciembre, a partir de las 19:00 horas, el Gran Concierto de Navidad protagonizado por el alumnado del Conservatorio Oficial de Música “Tomás Bote Lavado”, una cita que pondrá el broche final a la actividad lectiva del primer trimestre del curso.

Este concierto especial reunirá sobre el escenario a estudiantes de diferentes especialidades y niveles, ofreciendo al público un variado repertorio preparado expresamente para la ocasión. El evento supone uno de los momentos más destacados del calendario académico del conservatorio y se concibe como una celebración musical abierta a toda la ciudadanía. La entrada será gratuita, aunque será necesario contar con invitación. Durante los últimos días, el alumnado ha intensificado los ensayos generales del concierto, trabajando de forma conjunta para ofrecer una actuación cuidada y de calidad.

El Gran Concierto llega tras más de una semana intensa de actividad musical en el centro. Desde el pasado día 9, el conservatorio “Tomás Bote Lavado” ha venido celebrando las audiciones de los distintos departamentos y varios conciertos de fin de trimestre en el auditorio del propio conservatorio, donde el alumnado ha tenido la oportunidad de mostrar el trabajo realizado durante estos meses.