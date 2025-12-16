Fevybal sigue creciendo y prevé alcanzar medio centenar de expositores en 2026

La Feria de Eventos y Bodas de Almendralejo (Fevybal) continúa consolidándose como una de las citas de referencia del sector en Extremadura y afronta su tercera edición con un notable salto de crecimiento. Tras contar con una veintena de proveedores en sus primeras convocatorias, la organización prevé alcanzar el medio centenar de expositores, un avance que marca un antes y un después en la trayectoria de este evento y que sienta las bases para seguir creciendo de cara a 2026.

Así lo ha explicado uno de los organizadores de la feria, Julio Fraga, quien ha señalado que este incremento permitirá contar con un máximo de tres empresas por cada sector, garantizando así variedad y calidad sin saturar la oferta. El crecimiento ha llevado también a un cambio de ubicación, celebrándose por primera vez en el Palacio del Vino y la Aceituna, un espacio más amplio y adecuado para albergar el aumento de stands y actividades.

Fevybal se celebrará los días 24 y 25 de enero, en horario de mañana y tarde, con la aspiración clara de convertirse en el mayor evento del sector de bodas, comuniones y celebraciones de Extremadura. Durante ambas jornadas, las personas asistentes podrán encontrar todos los servicios necesarios para organizar un evento en un solo lugar: fotografía, floristería, decoración, moda nupcial y de comunión, imprenta, animación, música, salones de celebración y catering, entre otros.

La programación incluirá además desfiles, pasarela, actuaciones en directo y actividades de carácter lúdico y artístico, con la participación de ilustradores y músicos. Como novedad, se habilitará un espacio DJ, colchonetas para los más pequeños y una zona gastronómica con puestos de sushi y cortadores de jamón, reforzando el carácter familiar y experiencial de la feria.

Fraga ha indicado que la mayoría de expositores son de Almendralejo, aunque la organización trabaja para atraer empresas de otros puntos de la región como Jerez de los Caballeros, Zafra, Mérida o Villafranca de los Barros.

La tercera edición de Fevybal ha sido presentada en las instalaciones del Grupo Maven e Hijos por la concejala de Comercio, Josefina Barragán, quien ha destacado que la feria cada año va en aumento y que supone un impulso para el comercio comarcal. Barragán ha subrayado que esta iniciativa nació hace tres años con el objetivo de facilitar a las parejas y familias la organización de uno de los días más importantes de sus vidas, permitiéndoles contratar los servicios necesarios en una sola jornada y con una amplia oferta.