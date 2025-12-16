Huerta Montero se da a conocer con varios talleres y jornadas de puertas abiertas

Huerta Montero vivirá el próximo sábado uno de sus grandes momentos con la Fiesta del Solsticio de Invierno, pero el sepulcro ya ha cobrado actividad durante los últimos días con determinados talleres que ponen de manifiesto cómo eran las costumbres de la era del Calcolítico y cómo vivían los antepasados. Estos talleres se han realizado en el propio yacimiento arqueológico. Durante estos días hay también jornadas de puertas abiertas para que cualquier vecino conozca el sepulcro.