Almendralejo
El colegio Ruta de la Plata celebró su tradicional portal viviente con alumnos de primaria
Recreó los puestos en la zona del gimnasio del centro
Almendralejo
La semana grande de Navidad en el Ruta de la Plata continuó este miércoles con la celebración del tradicional Portal Viviente que han elaborado alumnos, profesores, padres y madres de primaria del centro, quienes llevan semanas preparando todos los puestos que fueron decorados a la perfección en el gimnasio del colegio. No faltaron detalles en pescadería, charcutería, pesca, costura, dulces y un gran portal de figuras. Todo eso después de haber celebrado el cros familiar de Navidad.
- José Luis Quintana: 'No parece que el Ayuntamiento de Badajoz tenga interés en estar en el sistema VioGén
- Alertan de que a más de 11.000 vecinos de Badajoz no les ha llegado la tasa de basura y disponen solo de 7 días hábiles para hacer el pago
- Alumnos de Artes y Oficios de Badajoz comienzan a pedir la devolución de la matrícula tras 15 meses sin clases
- El Ayuntamiento de Badajoz prohíbe la venta y suministro de productos pirotécnicos en lugares sin licencia
- La familia blanquinegra crece: veteranos del C.D. Badajoz mantienen vivo su legado
- El Ayuntamiento de Badajoz y la Junta de Extremadura, tras el 'éxito rotundo' del programa Escala 'Fuerte de San Cristóbal', lanzan otro proyecto de formación y empleo
- La lluvia anega garajes y provoca grandes balsas de agua en Badajoz
- El belén bíblico más grande del mundo está a un paso de Badajoz (y merece la pena ir a verlo)