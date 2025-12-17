Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almendralejo

El colegio Ruta de la Plata celebró su tradicional portal viviente con alumnos de primaria

Recreó los puestos en la zona del gimnasio del centro

Portal viviente del colegio Ruta de la Plata.

Portal viviente del colegio Ruta de la Plata. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

La semana grande de Navidad en el Ruta de la Plata continuó este miércoles con la celebración del tradicional Portal Viviente que han elaborado alumnos, profesores, padres y madres de primaria del centro, quienes llevan semanas preparando todos los puestos que fueron decorados a la perfección en el gimnasio del colegio. No faltaron detalles en pescadería, charcutería, pesca, costura, dulces y un gran portal de figuras. Todo eso después de haber celebrado el cros familiar de Navidad.

