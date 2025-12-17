Almendralejo
Denuncian los graves daños que provocan los conejos en explotaciones agrarias de Tierra de Barros
La Comunidad de Labradores de Almendralejo pide al ayuntamiento y a la Asociación de Cazadores José de Espronceda que actúen
La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha alertado del grave problema que está generando la proliferación de conejos en las explotaciones agrícolas de Tierra de Barros, especialmente en el término municipal de Almendralejo, donde la reproducción de esta especie está alcanzando niveles preocupantes. Según explica la Comunidad, uno de los principales focos del problema se encuentra en la franja de seguridad de la autovía A-66, que se ha convertido en un auténtico santuario para los conejos al no poder actuarse en ella con normalidad. A esta circunstancia se suman ahora diversas explotaciones semiabandonadas situadas en las inmediaciones de dicha franja, lo que está ampliando el área de refugio y reproducción de la especie. Desde estos puntos, los conejos se desplazan en un amplio radio, invadiendo fincas colindantes y causando daños especialmente significativos en olivares y viñedos.
Ante esta situación, la Comunidad de Labradores ha instado a la Asociación de Cazadores José de Espronceda a revisar el Plan Cinegético Plurianual, con el fin de adaptarlo a la realidad actual y permitir actuaciones más eficaces frente al exceso de población de conejos antes de que el problema se agrave aún más. Asimismo, ha solicitado al Ayuntamiento de Almendralejo que, a través de la Guardería Rural, notifique a los propietarios de fincas abandonadas la necesidad de proceder a su limpieza, evitando así que se sigan creando nuevos espacios propicios para la proliferación de la especie.
