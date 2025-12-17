El Heraldo de Barros recorrerá las calles de la ciudad el día 3 de enero

El Heraldo de Barros recogerá las llaves de la ciudad de Almendralejo de manos del alcalde la tarde del sábado 3 de enero, tras una caravana que volverá a organizar la Coordinadora Empresarial de Almendralejo y que, además de servir a la ilusión de los más pequeños, sirve para dinamizar las calles comerciales justo a escasos días de los Reyes Magos.

Nuevamente, el Heraldo de Barros contará con la participación de empresarios, voluntarios y las distintas asociaciones que quieran estar. El recorrido partirá desde el parque de la Piedad pasará por toda la calle Francisco Pizarro, atraviesa calle Real y finaliza a las puertas del teatro Carolina Coronado. Allí, en el balcón, el alcalde entrega al Heraldo las llaves de Almendralejo.

Esa magia volverá a transportarla la joven y empresaria Olga Cruz, que además es una gran aficionada a la hípica. Ella también ejerció de Heraldo el año anterior, pero al salir las circunstancias de mal día y con lluvia quedó muy deslucido, motivo por el que Ceal ha querido que nuevamente haga el mismo papel.

Ángel Barrera, vicepresidente de Ceal, estuvo junto a la concejala de Festejos, Tamara Rodríguez, anunciando la celebración del Heraldo de Barros.

Barrera indicó que, tras pasar por el teatro, todos los participantes están invitados a churros con chocolate en una convivencia en la plaza de Abastos. También ha cursado invitación a los centros educativos con los que Ceal trabaja todo el año gracias al programa Acho Emprende.

En el Heraldo de Barros participarán los cuerpos de policía local, policía nacional, Guardia Civil, Protección Civil y bomberos.

Migas Empresarias

Ceal también ha aprovechado para informar que el día 31 de diciembre por la mañana, desde las nueve, se celebrarán las tradicionales ‘Migas Empresarias’ que sirven para despedir el año con un buen desayuno empresarial entre asociados y representantes de otras asociaciones en el patio central del centro cultural de San Antonio.

Todos los años Ceal rinde un homenaje a una asociación o colectivo, pero este año ha informado que se ofrecerá un homenaje en ese día señalado a la figura de Loly González, una mujer que tristemente falleció hace unas semanas víctima de cáncer, que era muy allegada a la asociación y que había participado de forma muy activa cada año de la organización de estas Migas Empresarias. La Coordinadora Empresarial ha querido que este año todo se haga en su memoria.