El musical de los 100 años de Disney llega este viernes al teatro de Almendralejo

El teatro Carolina Coronado acoge este viernes, a las 20.30 horas, el espectáculo musical ‘Un siglo de magia’, un gran homenaje a los 100 años de historia de Disney que propone un viaje emocionante por las canciones más emblemáticas. El montaje llega a Almendralejo como una cita pensada para todos los públicos.

El espectáculo ofrece una experiencia familiar completa, combinando voces en directo, coreografías, videomapping, una cuidada iluminación y una potente puesta en escena. Desde los clásicos inolvidables como Blancanieves o Cenicienta hasta títulos más recientes como Frozen, Aladdín, Coco o Encanto, el musical invita al público a revivir la banda sonora de su vida en un recorrido cargado de nostalgia, emoción y magia.