El proyecto Lucero recoge fondos para la oncológica de Tierra de Barros

El Proyecto Lucero ha organizado un Concierto de Navidad solidario cuya recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación Oncológica Tierra de Barros (AOTB). La cita tendrá lugar el próximo 26 de diciembre, a partir de las 19.30 horas, en el auditorio de Cajalmendralejo, y contará con la participación de una decena de músicos bajo la dirección y coordinación de María Cano Blanco.

La iniciativa se enmarca dentro del Proyecto Lucero, una propuesta cultural y solidaria que persigue “acercar la cultura a la ciudad presentando a artistas desconocidos a través de eventos benéficos”, tal y como ha explicado Cano durante la presentación del concierto. En esta ocasión, el repertorio estará centrado en bandas sonoras de películas.

El concierto contará con una amplia variedad de agrupaciones y estilos, ya que participarán músicos de distintas especialidades. Todos ellos son profesionales vinculados a escuelas de música y conservatorios, además de alumnado de último curso y antiguos estudiantes que ya han iniciado su trayectoria profesional. El precio de la entrada se ha fijado en cinco euros.