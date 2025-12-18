Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados autonómicas 2026Resultados BadajozResultados Cáceres21D: Elecciones en Extremadura
instagram

El proyecto Lucero recoge fondos para la oncológica de Tierra de Barros

Programa un concierto para el 26 de diciembre en el auditorio de Cajalmendralejo

María Cano es la impulsora de este concierto.

María Cano es la impulsora de este concierto. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El Proyecto Lucero ha organizado un Concierto de Navidad solidario cuya recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación Oncológica Tierra de Barros (AOTB). La cita tendrá lugar el próximo 26 de diciembre, a partir de las 19.30 horas, en el auditorio de Cajalmendralejo, y contará con la participación de una decena de músicos bajo la dirección y coordinación de María Cano Blanco.

La iniciativa se enmarca dentro del Proyecto Lucero, una propuesta cultural y solidaria que persigue “acercar la cultura a la ciudad presentando a artistas desconocidos a través de eventos benéficos”, tal y como ha explicado Cano durante la presentación del concierto. En esta ocasión, el repertorio estará centrado en bandas sonoras de películas.

El concierto contará con una amplia variedad de agrupaciones y estilos, ya que participarán músicos de distintas especialidades. Todos ellos son profesionales vinculados a escuelas de música y conservatorios, además de alumnado de último curso y antiguos estudiantes que ya han iniciado su trayectoria profesional. El precio de la entrada se ha fijado en cinco euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents