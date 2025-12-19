Adjudicada la obra para que la ciudad tome agua del pantano de Alange

La Junta de Extremadura ha adjudicado la esperada obra que permitirá a Almendralejo abastecerse de agua desde el pantano de Alange, una actuación largamente demandada por la ciudadanía y que supondrá un cambio estructural en el sistema de suministro de la localidad. El proyecto ha sido asignado a la UTE Andiajoa-Indragua Ingeniería por un importe cercano a los tres millones de euros y contará con un plazo de ejecución de 18 meses, con inicio previsto a comienzos de 2026.

Esta intervención permitirá garantizar el suministro de agua a la ciudad y mejorar de forma notable su calidad, poniendo fin a los problemas derivados del actual sistema de captación. En la actualidad, Almendralejo se abastece mediante una toma directa del río Guadiana, un modelo que presenta importantes limitaciones, especialmente durante los periodos de estiaje, cuando el caudal del río resulta insuficiente y llega a comprometer la continuidad del suministro.

A esta situación se suma el notable deterioro de las conducciones existentes, instaladas en el año 1976, que registran averías frecuentes y pérdidas, incrementando los costes de mantenimiento y generando episodios de inestabilidad en el servicio. Aunque el agua que llega actualmente a los hogares es potable, su calidad no resulta óptima, lo que ha provocado durante años la desconfianza de buena parte de la población en el consumo de agua del grifo.

El proyecto adjudicado contempla la construcción de una estación de bombeo al pie de la presa de Alange, desde donde se impulsará el agua hasta Almendralejo, así como la instalación de una nueva tubería de 4,8 kilómetros de longitud. Esta conducción enlazará con la red existente que transporta el agua por gravedad hasta la estación depuradora de la ciudad, integrándose en el sistema actual, pero con mayores garantías técnicas y de calidad.

Con esta obra, la Junta de Extremadura da un paso decisivo para asegurar un abastecimiento estable, moderno y adaptado a las necesidades presentes y futuras de Almendralejo. Se trata de una infraestructura clave no solo para mejorar el día a día de los vecinos, sino también para reforzar el desarrollo urbano, industrial y económico de la ciudad.

La adjudicación de este proyecto responde a una reivindicación histórica de Almendralejo, cuyos vecinos han tenido que soportar en numerosas ocasiones episodios de aguas turbias en sus grifos, especialmente tras crecidas o problemas en el río Guadiana. Una situación que, previsiblemente, quedará atrás.