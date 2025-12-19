Almendralejo
La policía local hará sus migas y el cross infantil el lunes día 22
Se trata de una jornada de convivencia que programa el cuerpo policial para despedir con los más pequeños el año que termina
La Plaza de España acoge de nuevo este lunes 22 de diciembre las Migas Solidarias de la Policía Local, acompañadas del Cross Infantil de Navidad. Una jornada festiva y familiar que aúna convivencia, deporte y solidaridad, organizada por la Policía Local de Almendralejo, y cuya recaudación irá destinada a la asociación Debra Piel de Mariposa.
Las migas solidarias se servirán desde las 9:00 hasta las 11:30 horas, con un donativo simbólico de 1 euro, mientras que las inscripciones para el cross infantil se realizarán entre las 11:00 y las 12:00 horas, dando comienzo las carreras a partir de las 12:00 horas. La actividad contará además con la presencia de vehículos policiales, que siempre despiertan la ilusión de los más pequeños.
