El Ayuntamiento de Almendralejo aprueba su oferta de empleo con 12 plazas para 2025

El Ayuntamiento de Almendralejo ha informado de la aprobación de la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente al año 2025, que contempla un total de doce nuevas plazas. El anuncio fue realizado por el concejal de Recursos Humanos, Francisco Jesús Hernández, durante una rueda de prensa en la que detalló los principales aspectos de esta convocatoria, que ya ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.

La oferta de 2025 incluye once plazas de personal funcionario y una de personal laboral fijo. Del total de plazas funcionariales, una se destina al turno de promoción interna. En concreto, la oferta recoge un puesto de técnico medio de Gestión Administrativa, un auxiliar administrativo, dos conserjes, un técnico jurídico, un subinspector de la Policía Local, un agente de la Policía Local, un oficial electricista, un camionero, un sepulturero y un administrativo por promoción interna, además de un técnico de Proyectos como personal laboral fijo.

Según explicó el concejal, esta oferta es fruto de la actualización del análisis de necesidades organizativas y de la planificación plurianual iniciada con la Oferta de Empleo Público de 2024, y se ajusta a la tasa de reposición establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023. Hernández subrayó que el objetivo principal es seguir reduciendo la temporalidad, fomentar la promoción interna y cubrir las necesidades de nuevo ingreso, garantizando unos servicios públicos de calidad acordes a las demandas de la ciudadanía, sin incrementar el coste de los servicios y cumpliendo con el principio de estabilidad presupuestaria.

El responsable de Recursos Humanos destacó además que la administración local se enfrenta a un importante proceso de relevo generacional. Solo entre 2024 y 2025 se han jubilado alrededor de veinte empleados públicos, y se prevé que entre 2026 y 2030 lo hagan otros treinta trabajadores de la plantilla municipal. Ante este escenario, el Consistorio continuará apostando por la convocatoria de empleo público estable en los próximos años.

En relación con los plazos, el Ayuntamiento prevé que las bases de las convocatorias correspondientes a la OEP 2025, junto con las pendientes de años anteriores, estén publicadas antes del verano de 2026, con el compromiso de que todos los procesos selectivos concluyan antes de finales de ese mismo año. Asimismo, Hernández hizo balance de la ejecución de las ofertas de empleo de 2022, 2023 y 2024, que suman 48 plazas y se encuentran en distintos grados de tramitación, reafirmando la voluntad municipal de avanzar de forma ordenada y transparente en la consolidación del empleo público.