Un bando municipal permite ampliar horarios de bares y salas de Almendralejo en noches de Navidad

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha dictado un bando municipal con motivo de la celebración de las fiestas navideñas en el que se recogen una serie de medidas entre las que figura la ampliación del horario de cierre de los establecimientos públicos, de acuerdo con la Resolución de la Junta de Extremadura de 14 de noviembre de 2025. Así, con carácter general, los locales podrán prolongar su horario habitual en dos horas durante varias madrugadas de diciembre y enero, y en una hora en fechas concretas. Además, de manera excepcional, bares y salas podrán permanecer abiertos durante toda la noche en las madrugadas del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero.

El Ayuntamiento permitirá también la instalación de barras exteriores y la ambientación musical en terrazas autorizadas los días 24 y 31 de diciembre de 2025, hasta las 00:00 horas. Para acogerse a esta medida, los locales deberán comunicar previamente su instalación a través de la sede electrónica municipal.

El documento recuerda igualmente que el consumo de alcohol en la vía pública está prohibido, salvo en terrazas y barras exteriores autorizadas, y que el denominado “botellón” solo estará permitido en la zona habilitada del Recinto Ferial.