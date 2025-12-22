Almendralejo
Huerta Montero celebró con éxito la Fiesta del Solsticio de Invierno
Turismo Almendralejo valora muy positivamente acercar el yacimiento a los vecinos y visitantes
El sepulcro prehistórico de Huerta Montero volvió a convertirse estos días en epicentro de la emoción, la espiritualidad y la conexión con los orígenes gracias a la celebración de la Fiesta del Solsticio de Invierno, un evento singular que cada año atrae a numerosos visitantes. Coincidiendo con el equinoccio de invierno, el sol volvió a alinearse de forma mágica para iluminar el fondo de la cámara funeraria, un fenómeno ancestral que no deja indiferente a quienes lo presencian.
Desde Turismo de Almendralejo se ha realizado una valoración muy positiva de la experiencia, destacando la gran acogida del público y el valor cultural, patrimonial y sensorial de unas jornadas pensadas para vivir Huerta Montero de una forma diferente.
La programación incluyó momentos especialmente emotivos, como la actuación en directo del artista neønymus, cuya voz y sonidos ancestrales envolvieron el entorno prehistórico, creando una atmósfera íntima y sobrecogedora. La experiencia se completó con la degustación de migas solidarias acompañadas de chocolate y cava, en un brindis simbólico al sol y al renacer de la luz.
