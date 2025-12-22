Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados Elecciones en ExtremaduraResultados BadajozResultados CáceresComprobar la Lotería de Navidad 2025
instagram

Almendralejo

Huerta Montero celebró con éxito la Fiesta del Solsticio de Invierno

Turismo Almendralejo valora muy positivamente acercar el yacimiento a los vecinos y visitantes

Yacimiento arqueológico de Huerta Montero.

Yacimiento arqueológico de Huerta Montero. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El sepulcro prehistórico de Huerta Montero volvió a convertirse estos días en epicentro de la emoción, la espiritualidad y la conexión con los orígenes gracias a la celebración de la Fiesta del Solsticio de Invierno, un evento singular que cada año atrae a numerosos visitantes. Coincidiendo con el equinoccio de invierno, el sol volvió a alinearse de forma mágica para iluminar el fondo de la cámara funeraria, un fenómeno ancestral que no deja indiferente a quienes lo presencian.

Desde Turismo de Almendralejo se ha realizado una valoración muy positiva de la experiencia, destacando la gran acogida del público y el valor cultural, patrimonial y sensorial de unas jornadas pensadas para vivir Huerta Montero de una forma diferente.

La programación incluyó momentos especialmente emotivos, como la actuación en directo del artista neønymus, cuya voz y sonidos ancestrales envolvieron el entorno prehistórico, creando una atmósfera íntima y sobrecogedora. La experiencia se completó con la degustación de migas solidarias acompañadas de chocolate y cava, en un brindis simbólico al sol y al renacer de la luz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents