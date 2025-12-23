Almendralejo solicitará de nuevo que su Semana Santa sea fiesta regional

El Ayuntamiento de Almendralejo solicitará de nuevo a la Junta de Extremadura la declaración de la Semana Santa de la ciudad como Fiesta de Interés Turístico Regional. La decisión fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos en la última sesión plenaria del mes de diciembre, el tradicionalmente conocido como Pleno del Polvorón.

El acuerdo se adoptó tras llevar el asunto por el procedimiento de urgencia, una vez finalizado el dossier técnico elaborado de forma conjunta por el Consejo de Hermandades de Almendralejo y la Oficina de Turismo. Dicho documento recoge los principales valores históricos, culturales y religiosos de la Semana Santa almendralejense, así como su potencial turístico y su capacidad para atraer visitantes procedentes de otras comunidades autónomas.

La concejala de Festejos, Tamara Rodríguez, explicó durante el pleno que la normativa establece que la solicitud debe presentarse con una antelación mínima de tres meses respecto a la celebración, momento en el que técnicos de la Junta de Extremadura acuden a la localidad para realizar una evaluación in situ. De este modo, durante la próxima Semana Santa habrá técnicos autonómicos analizando las particularidades de las celebraciones locales y valorando si cumplen los requisitos necesarios para obtener la distinción regional.

Desde el equipo de gobierno se ha destacado que el informe presentado subraya la antigüedad de la Semana Santa en Almendralejo, su profundo arraigo popular y su valor patrimonial, además de su importancia como elemento dinamizador del turismo y de la economía local. Consideran que estos aspectos otorgan a la celebración un peso específico suficiente para aspirar al reconocimiento.

No obstante, la iniciativa también ha reabierto el debate en torno a la necesidad de seguir reforzando la identidad propia de la Semana Santa almendralejense. En este sentido, se apunta a que el Consejo de Hermandades deberá seguir trabajando en una propuesta más original y diferenciadora, capaz de poner en valor sus singularidades frente a otras celebraciones con mayor proyección mediática, para consolidar su candidatura como auténtico referente regional.