La Audiencia Nacional absuelve al excalde de Almendralejo, Pepe García Lobato del caso Púnica

La Audiencia Nacional ha absuelto al exalcalde de Almendralejo, José García Lobato, de los delitos de revelación de información reservada, fraude a la Administración y prevaricación, por los que había sido acusado en el marco de la conocida trama Púnica.

Los hechos juzgados estaban relacionados con el proceso de licitación de un contrato de eficiencia energética para el municipio. La investigación se inició tras la adjudicación en 2012 de una auditoría energética a la empresa Ilumiled, que posteriormente subcontrató a Consultoría Lumínica, colaboradora habitual de Cofely, firma interesada en hacerse con el contrato definitivo. La acusación sostenía que se había filtrado información de dicha auditoría a Cofely para otorgarle una ventaja competitiva en el concurso.

Sin embargo, la sentencia concluye que no ha quedado acreditado que García Lobato tuviera conocimiento de esas supuestas filtraciones. Aunque se constató la existencia de un correo electrónico en el que Cofely remitía un borrador de los pliegos a un intermediario, el tribunal señala que no se ha probado que esos documentos fueran los finalmente publicados en el perfil del contratante. Además, la resolución subraya que, tras el rechazo del informe de Ilumiled, los pliegos técnicos se basaron en una auditoría anterior realizada por Electrofill en 2010.

La Audiencia Nacional descarta la existencia de un “concierto previo” entre el entonces alcalde y Cofely para favorecer la adjudicación del contrato. Ninguno de los coacusados declaró que existiera promesa alguna de adjudicación y el tribunal considera que el envío de información sobre discrepancias técnicas no constituye prueba de actuación delictiva.

Once años de batalla ha tenido que enfrentar Pepe García Lobato para demostrar la inocencia y, finalmente, la justicia le da la razón.