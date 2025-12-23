El colegio Santo Ángel de Almendralejo dará nombre a una calle dentro de su entorno

El Colegio Santo Ángel contará con una calle que llevará su nombre en el entorno del propio centro, un reconocimiento institucional a sus 125 años de historia y a su contribución educativa y social a la ciudad. El anuncio se realizó durante los actos de celebración de su 125 aniversario, una jornada cargada de emoción, convivencia y simbolismo para toda la comunidad educativa.

La concejala de Educación, Isabel Ballesteros, junto a las concejalas Josefina Barragán y Tamara Rodríguez, acompañaron al alumnado, profesorado y a las hermanas del centro en una jornada muy especial que puso en valor más de un siglo de compromiso con la formación integral de generaciones de almendralejenses.

Los actos comenzaron en el propio colegio con el tradicional desayuno de churros con chocolate, un momento de convivencia que reunió a toda la comunidad educativa en un ambiente cercano y festivo. Posteriormente, la celebración continuó con una eucaristía en la Parroquia de la Purificación, oficiada por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, en la que se recordó la trayectoria del centro y su vocación educativa y cristiana a lo largo de estos 125 años.

Con motivo de esta importante efeméride, el equipo de gobierno municipal ha anunciado que propondrá al Pleno del Ayuntamiento el nombramiento de una calle como “Colegio Santo Ángel de la Guarda”, ubicada en el entorno del centro. Se trata de un gesto de reconocimiento público a la labor educativa desarrollada desde finales del siglo XIX y a la huella que el colegio ha dejado en la vida social, cultural y formativa de Almendralejo.