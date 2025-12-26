Almendralejo se prepara para las ‘Preuvas’, la fiesta previa a Nochevieja

Almendralejo se encuentra ya inmersa en los preparativos para la celebración de la tercera edición consecutiva de las Preuvas, una cita festiva que poco a poco se ha ido consolidando en el calendario navideño local como un punto de encuentro para vecinos, familias y visitantes. La iniciativa, coordinada por establecimientos hosteleros y comerciales de la ciudad, cuenta de nuevo con el impulso del Ayuntamiento de Almendralejo y la colaboración de la asociación de comerciantes del centro, Asemce. También la Junta de Extremadura colabora con financiación para que este evento salga adelante.

La celebración tendrá lugar este sábado 27 de diciembre y volverá a situar a la plaza de Espronceda como epicentro de las actividades. Como en ediciones anteriores, los participantes podrán intercambiar los tickets obtenidos con sus compras en los comercios locales por las tradicionales bolsas de gominolas con las que se realizarán las Preuvas. Como novedad destacada este año, también se celebrarán Preuvas infantiles, en las que los más pequeños podrán tomar lacasitos, reforzando así el carácter familiar del evento.

La programación arrancará a las 17.00 horas con música y baile a cargo del dúo almendralejense Perera y Elena, dando paso a una tarde cargada de animación. A las 17.30 horas, la formación ‘Una vida bailando’ protagonizará las Preuvas infantiles, una de las propuestas más esperadas de esta edición. La fiesta continuará a partir de las 19.00 horas con la actuación del grupo Dale Mambo, que pondrá ritmo al ambiente previo a la gran cita.

Desde las 21.30 horas, la artista extremeña Shara Pablos ejercerá como presentadora del espectáculo, acompañada por el almendralejense Fran Montero, quienes serán los encargados de conducir las Preuvas oficiales, que este año se adelantarán a las 22.00 horas. La organización ha optado por este cambio horario tras detectar en ediciones anteriores que la celebración se prolongaba demasiado, facilitando así que familias y niños puedan disfrutar tanto de las Preuvas infantiles como de las generales. Como ya es tradición, se realizará una simulación del reloj en la fachada del teatro Carolina Coronado.

Las Preuvas tendrán además un marcado carácter solidario, ya que todo lo recaudado irá destinado a Afibroal, que contará también con un puesto de venta de merchandising para seguir generando fondos. Una iniciativa que no solo anima el último fin de semana previo a Nochevieja, sino que contribuye a dinamizar el comercio y la hostelería local en uno de los eventos de esta Navidad.