Almendralejo
La calle Velázquez, gran protagonista en los premios de decoración navideña en Almendralejo
El Ayuntamiento entrega por primera vez una serie de premios a los vecinos que decoran mejor las calles, fachadas y balcones en Navidad
El Ayuntamiento de Almendralejo ha hecho entrega de los galardones del I Concurso de Decoración de Calles, Fachadas y Balcones. La gran triunfadora de esta primera edición ha sido la calle Velázquez, que se ha convertido en uno de los espacios más visitados y fotografiados de la Navidad almendralejense gracias llamativa ambientación. Además de alzarse con el premio a calle mejor decorada, varios vecinos de esta vía han sido reconocidos en la categoría de fachadas. En balcones, el primer premio fue para Isabel María Rodríguez Retamal (calle Prado, 24), mientras que el segundo recayó en Noelia González Merchán (avenida Juan Pavón Paredes, 72). En decoración de fachadas, el primer premio fue para Carmen Cotilla Sánchez (calle Velázquez, 69) y el segundo para Antonio Jesús Suárez Gallardo (calle Velázquez, 102). Asimismo, el jurado concedió un premio honorífico a Teresa Pérez Grajera, vecina de la calle Escribano, 36, por su especial implicación y trayectoria decorando su vivienda en Navidad.
