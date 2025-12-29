Almendralejo
Alarmante descenso del número de donaciones de sangre en diciembre en Almendralejo
Este martes 30 de diciembre es el último día para donar sangre en el centro de salud de San José, entre las 17.00 y 21.00 horas
Almendralejo, que históricamente había presumido de unas altísimas cifras de donaciones de sangre, presenta una alarmante tendencia a la baja, según han podido desvelar las cifras de la actual campaña de donaciones de sangre que está realizando la coordinadora local en el centro de salud de San José en este mes de diciembre.
La campaña se inició el pasado lunes 17 y será este martes 30 de diciembre el último día posible para donar sangre. Los interesados pueden hacerlo en San José, entre las 17.00 y 21.00 horas.
Apenas se está llegando al medio centenar de bolsas de sangre recaudadas por cada jornada, una cifra muy lejos si la comparamos con las de hace siete u ocho años, cuando se llegaba casi al centenar de bolsas en un día.
