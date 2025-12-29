La falta de policías aplaza al 4 de enero la carrera de la San Silvestre

La undécima edición de la carrera de la San Silvestre de Almendralejo no ha podido celebrarse este pasado domingo, principalmente, por la falta de efectivos de la policía local para salvaguardar la seguridad de la carrera y los principales cortes de tráfico necesarios para la carrera. El Ayuntamiento de Almendralejo indicó el día antes de la prueba marcada para el domingo 28 que “debido a la previsión meteorológica adversa y a la imposibilidad de garantizar las condiciones óptimas de seguridad del evento, la carrera queda aplazada”. El motivo de la falta de policías era el de mayor peso, ya que la climatología no llegó a ser impedimento porque finalmente no llovió.

La imposibilidad de disponer de los agentes de policía local necesarios para el dispositivo ha sido motivo de enfado para muchas familias y vecinos que habían trabajado a contrarreloj durante los últimos días para organizar trajes y disfraces especiales para la carrera. Cambiarla al 4 de enero no termina de convencer a todos, ya que ese día no todos tienen el domingo disponible y para muchos hay otros planes. Ese día, por ejemplo, muchos aficionados del Extremadura se desplazarán a Huelva para ver el partido en directo en el Nuevo Colombino.

La lluvia también provocó la suspensión definitiva de la fiesta de las Preuvas el pasado sábado en el parque de Espronceda. En este caso, la lluvia si hizo acto de presencia y los organizadores prefirieron no tener una fiesta deslucida y con riesgo para la sonorización del evento.