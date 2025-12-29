Una nueva comunidad energética impulsará un importante ahorro en Almendralejo

Almendralejo ha dado un paso relevante hacia un modelo energético más sostenible con la puesta en marcha de una comunidad energética local, gracias a la instalación de una planta fotovoltaica en el polideportivo Municipal Tomás de la Hera. Se trata de un proyecto piloto impulsado por el Ayuntamiento de Almendralejo en colaboración con la Diputación de Badajoz, enmarcado en un programa europeo.

La actuación consiste en la instalación de una planta de autoconsumo colectivo sobre la cubierta del pabellón deportivo, con una superficie aproximada de 386 metros cuadrados y una potencia nominal de 50 kilovatios. La instalación cuenta con todos los informes técnicos, urbanísticos y jurídicos favorables, cumpliendo plenamente la normativa vigente. La inversión total asciende a 48.380 euros, sufragados íntegramente con fondos europeos y de la Diputación, por lo que no supone ningún coste directo municipal.

Uno de los principales beneficios del proyecto será la reducción del consumo eléctrico y del gasto energético de las instalaciones municipales, especialmente del propio polideportivo. Pero el alcance de la iniciativa va más allá del ámbito público, ya que permitirá que vecinos y pequeñas y medianas empresas del entorno puedan adherirse a la comunidad energética y rebajar su factura eléctrica en al menos un 30 por ciento, gracias al aprovechamiento de la energía solar generada.

Para gestionar este modelo se ha constituido la asociación sin ánimo de lucro Comunidad Energética Almendralejo Vendimia Solar, promovida por la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento, y abierta a la participación de iniciativa privada, colectivos vecinales y empresariales. El reparto inicial de la energía generada se ha fijado en 11 kW para el Ayuntamiento, 29 kW para consumo vecinal y 10 kW para pymes. Este reparto podrá revisarse en el futuro por la asamblea de la comunidad, aunque la parte municipal se mantendrá fija como contraprestación por la cesión de la cubierta del edificio.

Con esta iniciativa, Almendralejo refuerza su compromiso con la transición ecológica, la sostenibilidad y el fomento de las energías renovables, apostando por un modelo energético más eficiente, participativo y cercano a la ciudadanía. El proyecto sitúa además a la ciudad como un referente provincial en el desarrollo de comunidades energéticas locales, demostrando que la colaboración entre administraciones y sociedad civil puede traducirse en ahorro económico, beneficios medioambientales y mayor autonomía energética para el municipio.