Almendralejo

Asemce volverá a celebrar el ‘Roscón Solidario’ en calle Real

Se hará durante la mañana del 2 de enero y lo recaudado será destinado a Afibroal

Fran Salvador, de Asemce; y Josefina Barragán, concejala de Comercio, presentaron el Roscón Solidario.

Rodrigo Morán

Almendralejo

Asemce volverá a llenar de solidaridad la calle Real con la celebración de la quinta edición del Roscón Solidario, una iniciativa que en esta ocasión volverá a destinar su recaudación a la Afibroal. El evento tendrá lugar el próximo 2 de enero, a partir de las 10.00 horas, en la Plaza de la Constitución, donde se podrán adquirir porciones de roscón al precio de 3 euros, con el aliciente añadido de que quienes encuentren el rey o el haba en su ración recibirán premios.

