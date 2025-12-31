Una tradición empresarial en Almendralejo

Las Migas Empresarias impulsadas por la Coordinadora Empresarial de Almendralejo (Ceal) es uno de esos eventos tradicionales que marca el cierre de un año y la apertura del nuevo. Uno de esos momentos que se han consolidado en la agenda social de la ciudad y que gusta mucho a los empresarios. Más de 150 de ellos se dieron cita en esta edición que volvió a celebrarse en el patio central del Centro Cultural San Antonio, donde se sirvió migas con café y chocolate, además de dulces con cava.

Es una buena costumbre por parte de Ceal organizar este desayuno de fin de año para sus asociados. Es un encuentro que permite a muchos empresarios poder ver a otros compañeros, analizar balances del año y ver los nuevos retos que se presentan. También cuerpos de seguridad, representantes municipales y representantes de otras asociaciones están invitados.

Esta tradición la impulsan los directivos de Ceal, pero también colaboran Asemce, Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo, la Hermandad de San Cristóbal o la Asociación de Hostural. Además, empresas como Bodegas Paiva, Sabores Extremeños, Autoescuela Julia o Fitoal también aportan su granito.

Este año, la cita ha estado marcada por un precioso y cálido homenaje a la figura de Loli González, una mujer que tristemente falleció hace unas semanas víctimas de un cáncer y que fue siempre una persona muy importante para la organización de estas Migas Empresarias y para Ceal. Los empresarios de Almendralejo brindaron un reconocimiento en el desayuno con la presencia de su marido, sus hijos y gran parte de sus familiares. Recibieron una placa conmemorativa, un ramo de flores y un precioso aplauso que retumbará siempre en el recuerdo de sus familiares.