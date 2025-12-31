Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almendralejo

Una tradición empresarial en Almendralejo

Más de 160 empresarios participaron en las tradicionales Migas de Nochevieja que impulsa Ceal para despedir el año y que, en esta ocasión, brindó un emotivo homenaje a la familia de Loli González

Migas Empresarias en el centro cultural San Antonio

Migas Empresarias en el centro cultural San Antonio / Rodrigo Morán

Rodrigo Morán

Almendralejo

Las Migas Empresarias impulsadas por la Coordinadora Empresarial de Almendralejo (Ceal) es uno de esos eventos tradicionales que marca el cierre de un año y la apertura del nuevo. Uno de esos momentos que se han consolidado en la agenda social de la ciudad y que gusta mucho a los empresarios. Más de 150 de ellos se dieron cita en esta edición que volvió a celebrarse en el patio central del Centro Cultural San Antonio, donde se sirvió migas con café y chocolate, además de dulces con cava.

Es una buena costumbre por parte de Ceal organizar este desayuno de fin de año para sus asociados. Es un encuentro que permite a muchos empresarios poder ver a otros compañeros, analizar balances del año y ver los nuevos retos que se presentan. También cuerpos de seguridad, representantes municipales y representantes de otras asociaciones están invitados.

Esta tradición la impulsan los directivos de Ceal, pero también colaboran Asemce, Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo, la Hermandad de San Cristóbal o la Asociación de Hostural. Además, empresas como Bodegas Paiva, Sabores Extremeños, Autoescuela Julia o Fitoal también aportan su granito.

Este año, la cita ha estado marcada por un precioso y cálido homenaje a la figura de Loli González, una mujer que tristemente falleció hace unas semanas víctimas de un cáncer y que fue siempre una persona muy importante para la organización de estas Migas Empresarias y para Ceal. Los empresarios de Almendralejo brindaron un reconocimiento en el desayuno con la presencia de su marido, sus hijos y gran parte de sus familiares. Recibieron una placa conmemorativa, un ramo de flores y un precioso aplauso que retumbará siempre en el recuerdo de sus familiares.

Homenaje a la familia de Loli González.

Homenaje a la familia de Loli González. / Rodrigo Morán

