Almendralejo
Vecinos de la plaza de Extremadura vuelven a quejarse por falta de seguridad vial
Un coche chocó contra una valla protectora de un bar durante una noche, aunque no había nada abierto
Los vecinos y hosteleros del entorno de la plaza de Extremadura, en Almendralejo, han vuelto a alzar la voz para denunciar un problema que, aseguran, se repite desde hace meses: la velocidad excesiva a la que circulan algunos vehículos por esta zona urbana. No es la primera vez que trasladan su preocupación al Ayuntamiento de Almendralejo, ya que lo hicieron a comienzos de año, de nuevo durante el pasado verano y, ahora, tras registrarse un nuevo incidente que ha reavivado el malestar vecinal.
En los últimos días, un coche impactó contra una valla situada en las inmediaciones de la plaza, un suceso que, afortunadamente, no causó daños personales. Sin embargo, el accidente ha generado una gran inquietud entre quienes viven o trabajan en la zona. “De haber sido de día podría haber ocurrido algo mucho más grave”, señalaba uno de los hosteleros del entorno, que insiste en que se trata de un espacio muy transitado por peatones, especialmente en horarios comerciales y de ocio.
Los residentes advierten de que la configuración de la vía, junto a la falta de elementos disuasorios eficaces, propicia que algunos conductores superen la velocidad permitida. A ello se suma la presencia habitual de terrazas, viandantes y familias, lo que incrementa el riesgo de accidentes. “No estamos hablando de un hecho aislado, sino de un problema recurrente que venimos alertando desde hace meses”, subrayan desde el vecindario.
