Detenido un hombre en Almendralejo por un robo con fuerza en un comercio de la calle Santa Marta

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Almendralejo, procedieron en la madrugada del pasado 31 de diciembre a la detención de un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un establecimiento comercial situado en la calle Santa Marta. Los hechos se produjeron tras recibirse una llamada en la Sala CIMACC 091 alertando de un fuerte ruido escuchado en la zona, sin que en ese momento se conociera su procedencia.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que el cristal del comercio se encontraba fracturado, presuntamente utilizando la rejilla de una alcantarilla que permanecía junto al establecimiento. Al iluminar el interior, localizaron a una persona escondida en su interior que, al percatarse de la presencia policial, intentó huir saliendo por el hueco del cristal roto, siendo interceptado y detenido en ese momento. El arrestado, un varón de 26 años de edad con antecedentes policiales, fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción del correspondiente atestado y posteriormente puesto a disposición de la Autoridad Judicial.