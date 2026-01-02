El Heraldo de Barros modifica su itinerario por la previsión de lluvias este sábado

La celebración del Heraldo de Barros, organizada por la Coordinadora Empresarial de Almendralejo, cambiará este año su formato habitual debido a la previsión de lluvias. El evento, que dará comienzo a las 16.00 horas, no realizará el tradicional desfile desde el Santuario de la Piedad hasta la plaza de Espronceda, ni la posterior subida al teatro Carolina Coronado, como venía siendo habitual en ediciones anteriores.

Ante esta situación meteorológica adversa, la organización ha optado por un formato alternativo y simbólico. El acto del Heraldo y la entrega de las llaves de la ciudad se celebrarán dentro del propio Santuario de la Piedad, una decisión inédita hasta la fecha. Con este cambio se pretende garantizar la seguridad de los participantes y mantener el espíritu de una cita muy arraigada en la programación navideña de la ciudad.

Una vez finalizado el acto institucional, toda la comitiva se trasladará a la Plaza de Abastos, donde se ofrecerán churros con chocolate de manera gratuita para aquellos que hayan querido participar en el Heraldo de forma activa y que podrán canjearlose n la churrería del Mercado.