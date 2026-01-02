Reclaman una partida efectiva para el arreglo urgente de los caminos

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha reclamado de manera urgente al Ayuntamiento la habilitación de una partida presupuestaria suficiente para el arreglo y acondicionamiento de la red municipal de caminos rurales, una reivindicación que el colectivo viene manteniendo de forma permanente en el tiempo y que, según denuncian, vuelve a quedar relegada pese a la situación crítica actual.

A través de un comunicado público, la Comunidad dirige su petición al gobierno local de Almendralejo, en un momento en el que el alcalde, José María Ramírez, ha comenzado a anunciar inversiones en otras áreas de cara a 2026. Desde la Comunidad de Labradores consideran que esta circunstancia debería servir también para atender una demanda histórica del sector agrario, como es el mantenimiento adecuado de unas infraestructuras viarias imprescindibles para el desarrollo de su actividad diaria.

El colectivo recuerda que el estado de los caminos rurales ya era muy deficiente a comienzos del otoño, pero que la situación se ha agravado notablemente tras las lluvias caídas en las últimas semanas, hasta el punto de que muchos de ellos resultan actualmente «intransitables». Una realidad que, según subrayan, no solo afecta a los agricultores y ganaderos, sino también a vecinos que residen en casas de campo y utilizan estas vías de forma habitual.

El colectivo rememora además compromisos adquiridos por el equipo de gobierno que no han llegado a materializarse. En el pasado mes de mayo, durante los actos de celebración del patrón San Isidro, el concejal de Agricultura se comprometió públicamente a incrementar la pírrica partida de 150.000 euros destinada al arreglo de caminos. Posteriormente, el propio alcalde anunció su intención de aprobar en el pleno de julio, por la vía de urgencia, un suplemento de crédito de 200.000 euros, un expediente que finalmente no salió adelante.

Desde la Comunidad de Labradores lamentan que no se realizaran entonces las gestiones necesarias para sacar adelante dicha ampliación presupuestaria y reclaman ahora al alcalde que «aunque sea cada cuatro años, coincidiendo con la precampaña electoral», busque una fórmula concreta.

Hay ejemplos concretos del deterioro existente en vías como el camino de la Reyerta o el camino de Huseros, este último muy transitado tanto por maquinaria agrícola como por vecinos de la zona. En ambos casos, denuncian la presencia constante de baches, hoyos y tramos de muy difícil tránsito, sobre todo en época de lluvias.