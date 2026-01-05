Color, fiesta, música y buen humor en Almendralejo

Almendralejo vivió una tarde llena de ilusión y color con la celebración de la tradicional cabalgata de Reyes, en la que participan un total de nueve carrozas decoradas con gran creatividad. El desfile partió, como es habitual, desde el recinto ferial y finalizó en el Palacio del Vino, recorriendo distintas calles de la ciudad en un ambiente festivo marcado por la presencia de numerosas familias y niños expectantes ante la llegada de Sus Majestades.

El paso de la comitiva por la plaza de Extremadura y la avenida de la Paz fue el tramo más concurrido y el que generó mayor expectación entre el público. Entre las carrozas, destacaron especialmente las dedicadas a los Reyes Melchor y Gaspar, que contaron con una masiva participación, así como una original carroza que recreaba la popular galleta Oreo, despertando sonrisas y aplausos a lo largo de todo el recorrido. Cierto que es que, con nueve carrozas, es una de las participaciones menos numerosas de los últimos años.