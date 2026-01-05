Almendralejo
Color, fiesta, música y buen humor en Almendralejo
Nueve carrozas participaron en la gran cabalgata de Reyes Magos
Almendralejo vivió una tarde llena de ilusión y color con la celebración de la tradicional cabalgata de Reyes, en la que participan un total de nueve carrozas decoradas con gran creatividad. El desfile partió, como es habitual, desde el recinto ferial y finalizó en el Palacio del Vino, recorriendo distintas calles de la ciudad en un ambiente festivo marcado por la presencia de numerosas familias y niños expectantes ante la llegada de Sus Majestades.
El paso de la comitiva por la plaza de Extremadura y la avenida de la Paz fue el tramo más concurrido y el que generó mayor expectación entre el público. Entre las carrozas, destacaron especialmente las dedicadas a los Reyes Melchor y Gaspar, que contaron con una masiva participación, así como una original carroza que recreaba la popular galleta Oreo, despertando sonrisas y aplausos a lo largo de todo el recorrido. Cierto que es que, con nueve carrozas, es una de las participaciones menos numerosas de los últimos años.
- Alejandro Tirado, joven bailarín de Badajoz: 'Irme de casa con 13 años fue lo más duro, pero ha merecido la pena
- Usuarios del autobús urbano de Badajoz reclaman que se vuelvan a aplicar los descuentos: «Viajamos mucho y es necesario»
- Roban instrumentos valorados en más de 4.000 euros al músico pacense Julien Elsie
- Rocían con pintura verde y escriben Vox sobre la estatua de Miguel Celdrán en Badajoz
- Dos detenidos 'in fraganti' cuando hacían un butrón para robar en un estanco de Badajoz
- Susto en un bloque de pisos en Badajoz por humo en el garaje
- La Guardia Civil de Badajoz detiene a los miembros de un grupo organizado de caza furtiva
- Yo no salgo, 20 años haciendo el mamarracho en el Carnaval de Badajoz