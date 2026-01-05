Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almendralejo

Color, fiesta, música y buen humor en Almendralejo

Nueve carrozas participaron en la gran cabalgata de Reyes Magos

La gran carroza del Rey Melchor en Almendralejo

La gran carroza del Rey Melchor en Almendralejo / Rodrigo Morán

Rodrigo Morán

Almendralejo

Almendralejo vivió una tarde llena de ilusión y color con la celebración de la tradicional cabalgata de Reyes, en la que participan un total de nueve carrozas decoradas con gran creatividad. El desfile partió, como es habitual, desde el recinto ferial y finalizó en el Palacio del Vino, recorriendo distintas calles de la ciudad en un ambiente festivo marcado por la presencia de numerosas familias y niños expectantes ante la llegada de Sus Majestades.

El paso de la comitiva por la plaza de Extremadura y la avenida de la Paz fue el tramo más concurrido y el que generó mayor expectación entre el público. Entre las carrozas, destacaron especialmente las dedicadas a los Reyes Melchor y Gaspar, que contaron con una masiva participación, así como una original carroza que recreaba la popular galleta Oreo, despertando sonrisas y aplausos a lo largo de todo el recorrido. Cierto que es que, con nueve carrozas, es una de las participaciones menos numerosas de los últimos años.

