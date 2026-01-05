Almendralejo
Provida Almendralejo repartió regalos a más de 30 familias
El colectivo entrega regalos en estos días a niños menores de seis años con necesidades
Almendralejo
La Asociación Provida Almendralejo volvió a repartir ilusión en la noche mágica y llegó con regalos a niños y niñas de más de 30 familias de la comarca de Tierra de Barros. Fueron regalos para niños menores de seis años gracias a las donaciones de particulares y empresas y la recaudación de su gran cesta solidaria.
