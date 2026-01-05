Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Crisis en VenezuelaReyes MagosRoscón de reyesButrónYo no salgo
instagram

Almendralejo

Provida Almendralejo repartió regalos a más de 30 familias

El colectivo entrega regalos en estos días a niños menores de seis años con necesidades

Regalos de Provida Almendralejo.

Regalos de Provida Almendralejo. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

La Asociación Provida Almendralejo volvió a repartir ilusión en la noche mágica y llegó con regalos a niños y niñas de más de 30 familias de la comarca de Tierra de Barros. Fueron regalos para niños menores de seis años gracias a las donaciones de particulares y empresas y la recaudación de su gran cesta solidaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents