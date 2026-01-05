La reinvención del Heraldo de Barros

El Heraldo de Barros volvió a cumplir con su misión en Almendralejo: recoger las llaves de la ciudad y abrir simbólicamente las puertas a la llegada de los Reyes Magos en la noche más esperada del año. Y lo hizo, una vez más, demostrando capacidad de adaptación y espíritu festivo frente a las adversidades climatológicas, que obligaron a cancelar el tradicional recorrido por las calles del centro.

Lejos de suspender el acto, la directiva de la Coordinadora Empresarial de Almendralejo supo reaccionar con rapidez e ingenio. En un giro improvisado, se diseñó un itinerario alternativo dentro del parque de la Piedad que resultó todo un acierto. Allí, pajes, Heraldo y cuerpos de Seguridad protagonizaron un desfile cercano y emotivo que hizo las delicias de los numerosos niños y familias que se congregaron en el entorno, manteniendo intacta la ilusión y la magia propias de la víspera de Reyes.

El momento central del acto tuvo lugar en el interior del Santuario de la Piedad, donde se celebró la entrega simbólica de las llaves de la ciudad. Fue Raquel del Puerto, en su papel de alcaldesa en funciones ante la baja de José María Ramírez, quien hizo entrega de las llaves a la Heralda de Barros. El acto estuvo cargado de emotividad, con un discurso compartido que puso el broche institucional a una tarde muy especial.

La música fue, una vez más, protagonista indiscutible. Más de 60 músicos de la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Merced acompañaron cada momento con interpretaciones en vivo de temas navideños, alcanzando un nivel sobresaliente que culminó con una espectacular traca final dentro del santuario, creando una estampa única y difícil de olvidar. Los músicos de la Merced siempre repiten cada año en el Heraldo.

El Heraldo de Barros vuelve a demostrar que ha llegado para quedarse. Consolidado ya como una cita imprescindible del calendario navideño de Almendralejo, el evento confirma que, incluso ante las dificultades, siempre sabe reinventarse para seguir regalando magia, ilusión y tradición a la ciudad. Y, por supuesto, a los más pequeños.