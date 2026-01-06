Asemce volvió a recaudar fondos para Afibroal Almendralejo en las calles más céntricas

El Roscón Solidario de Asemce se consolida como una actividad que gusta a los vecinos de la ciudad y que tiene un componente especial en unas fechas entrañable como es ayudar a los demás. Los comerciantes del centro volvieron a organizar en calle Real la degustación de Roscón de Reyes con porciones a la venta cuya recaudación va destinada integramente para la asociación Afibroal de Almendralejo, que ayuda a pacientes de fibromialiga y fátiga crónica a tener una vida mejor.