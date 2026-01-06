Almendralejo
Críticas a un nuevo bloque para el crecimiento del cava de Almendralejo
Desde Apag Extremadura Asaja sostienen que la medida del Ministerio de Agricultura de limitar plantaciones no tiene en cuenta algunas realidades
El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha mostrado su preocupación y desacuerdo con la reciente resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que limita las nuevas plantaciones de viñedo destinadas a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cava durante los años 2026, 2027 y 2028. Una decisión que, en la práctica, frena casi por completo el crecimiento del cava extremeño, cuya producción dentro de la DOP se concentra exclusivamente en Almendralejo. Según recoge la resolución publicada en el BOE, la superficie autorizable para nuevas plantaciones se reduce a tan solo 0,1 hectáreas anuales, además de restringir las replantaciones durante ese periodo, salvo excepciones muy concretas, con el objetivo de evitar desequilibrios de mercado y una posible devaluación del producto.
Metidieri considera que la medida no tiene en cuenta la realidad de zonas emergentes como Extremadura. «Aquellas zonas donde ya no tienen margen de crecimiento me parece correcto que se les limite, pero en regiones como la nuestra, con apenas 1.800 hectáreas de cava, se nos debería permitir seguir creciendo», ha afirmado. El dirigente agrario ha recordado que la salida comercial del cava extremeño «está funcionando bien» y que los problemas de exceso de producción se concentran principalmente en Cataluña, por lo que, a su juicio, «no se pueden extrapolar las dificultades de unas zonas a otras que tienen contextos muy distintos».
La resolución del Ministerio se apoya en las recomendaciones del Consejo Regulador de la DOP Cava, que ha analizado las perspectivas de mercado y ha advertido de un posible exceso de vino base en los próximos años.
Abstención
En este contexto, el vocal de Almendralejo y Requena en el Consejo Regulador, Juan Antonio Álvarez Lázaro, optó por la abstención en la votación. Según explicó a Cope Almendralejo, «buscar un equilibrio es difícil», ya que se enfrentan a la necesidad de crecer en superficie y, al mismo tiempo, a una coyuntura de mercado que apunta a un excedente de vino base que podría hundir los precios de la uva, como ya ha ocurrido recientemente.
Álvarez Lázaro ha señalado además que su abstención tiene un componente estratégico, ya que deja abierta la posibilidad de que la Junta de Extremadura, junto al sector, pueda recurrir la resolución ministerial. Una vía que no descartan, al considerar que el cava extremeño necesita margen para desarrollarse y consolidarse, sin verse penalizado.
