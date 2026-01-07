Almendralejo
Aparece el ganador del coche que sorteó la Estación San Roque en Almendralejo
El almendralejense Javier Lavado es el afortunado con la papeleta ganadora que le permite ganar un Hyundai gracias a un sorteo con la colaboración del Grupo Maven e Hijos
El tradicional sorteo de Navidad de la Estación de Servicios San Roque ya tiene ganador. Tras varios días de espera, ha aparecido el afortunado que se lleva el vehículo que esta empresa regala cada año a sus clientes como agradecimiento a su fidelidad. El premiado en esta ocasión ha sido el almendralejense Javier Lavado, quien recibió las llaves del coche de manos de Bienvenido Lozano. Cada sorteo navideño se ha convertido en una cita muy especial y esperada por muchos que allí repostan. A lo largo de todo el año, la empresa reparte papeletas entre quienes repostan combustible en sus instalaciones, ofreciendo así la posibilidad de participar en el sorteo de un Hyundai i10, un atractivo premio que se hace realidad gracias a la colaboración de Maven e Hijos.
