El ayuntamiento de Almendralejo escuchará más propuestas para mejorar la Navidad

El Ayuntamiento de Almendralejo ya mira a futuras ediciones de la Navidad con la intención de introducir mejoras en la programación, tras realizar un balance positivo de las actividades desarrolladas durante las pasadas fiestas. Así lo ha señalado la concejala de Festejos, Tamara Rodríguez, quien ha subrayado que, siempre que el tiempo lo ha permitido, se han desarrollado propuestas para niños, familias y personas mayores, generando un ambiente que ha contribuido a dinamizar la ciudad y a reforzar el comercio local en unas fechas clave. Ha comentado que durante las fiestas se han recibido numerosas propuestas de mejora tanto a través de redes sociales como de manera directa por parte de los vecinos.

En este sentido, el Ayuntamiento estudiará estas aportaciones de cara a la próxima Navidad. Algunas, como la habilitación de servicios antes del inicio de la cabalgata en el recinto ferial, ya se prevé que se incorporen, mientras que otras deberán ser analizadas para seguir avanzando. Un ejemplo fue el concurso de decoración de calles y fachadas que ha gustado mucho y repetirá en futuras ocasiones.