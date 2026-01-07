La chirigota La Mascarada no estará en los concursos carnavaleros de Mérida y Badajoz

La chirigota La Mascarada, una de las agrupaciones más emblemáticas y populares del Carnaval de Almendralejo, no participará este año en los concursos oficiales de Badajoz y Mérida. Así lo ha comunicado el propio grupo a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que explican que, pese a haberlo intentado “por todos los medios”, las circunstancias actuales les han obligado a desistir de competir en ambos certámenes. En concreto, la ausencia de dos componentes músicos por motivos laborales ha sido determinante para tomar esta decisión.

Desde la formación carnavalera han querido dejar claro que esta ausencia de los concursos no supondrá una despedida del Carnaval. «Sí estaremos en los bares y en la calle, ya iremos informando de dónde actuaremos», señalan en su comunicado, avanzando que La Mascarada seguirá muy presente en el ambiente festivo de Almendralejo durante las próximas semanas. De hecho, en los próximos días anunciarán las actuaciones previstas en la localidad.

Pedro Cruz, alma máter de la agrupación, ha comentado a este periódico que «cada año se hace complicado poder compaginar tantas cargas laborales con preparar una buena actuación. Estar en Mérida y Badajoz supone un esfuerzo y no vale estar por estar. Hay que tener un nivel». Aún así, Cruz ha adelantado que tratarán de estar algún día en bares de Badajoz y en el pasacalles de Mérida «sobre todo para que vean que apoyamos sus carnavales».

La situación no es nueva para la chirigota almendralejense. Desde hace años, La Mascarada viene encontrando dificultades para reunir un grupo suficientemente amplio y estable como para afrontar la exigencia que suponen los concursos oficiales. Preparar un repertorio competitivo implica meses de ensayos, compromiso y una dedicación que no siempre es compatible con las obligaciones laborales y personales de sus componentes, una realidad cada vez más habitual en el mundo del carnaval amateur.

El pasado año, sin embargo, La Mascarada logró reinventarse para volver a los concursos y disfrutar del Carnaval de una forma especial. Lo hizo de la mano del compositor gaditano Alberto Benítez Ruiz, colaborador del grupo desde 2013, que asumió la autoría completa del repertorio y aportó una visión renovada que generó entusiasmo entre los integrantes. Para este 2026, la agrupación había anunciado que saldría bajo el nombre de ‘Las del Fresco’, una idea que finalmente no podrá verse en los escenarios de Mérida y Badajoz, aunque sí en Almendralejo. «Será muy divertido», indica Pedro Cruz.