El paro femenino cayó con fuerza en la última década en Almendralejo

El mercado laboral de Almendralejo cerró el año 2025 con 2.348 personas demandantes de empleo, lo que supone 205 parados menos que al finalizar 2024 y consolida una ligera pero sostenida mejoría del empleo en la ciudad. Sin embargo, más allá del dato coyuntural, el balance adquiere una dimensión mucho más relevante cuando se analiza la evolución del paro femenino en los últimos diez años, uno de los indicadores que mejor reflejan el cambio estructural del empleo en la capital de Tierra de Barros.

A cierre de 2025, 1.640 mujeres se encuentran en situación de desempleo, frente a los 708 hombres. Aunque el paro femenino sigue siendo mayoritario y representa el 69,9% del total, su evolución es claramente positiva. En diciembre de 2024 había 1.793 mujeres desempleadas, por lo que en un solo año el paro femenino ha descendido en 153 personas, lo que supone una bajada del 8,5%. El paro masculino también mejora, aunque en menor proporción, pasando de 760 a 708 desempleados, un descenso del 6,8%.

La comparativa a diez años vista es aún más significativa. En diciembre de 2015, Almendralejo registraba 4.728 personas en paro, casi el doble que en la actualidad. De ellas, 2.913 eran mujeres, frente a las 1.640 actuales. Esto supone que en una década el paro femenino se ha reducido en 1.273 mujeres, una caída cercana al 44%, un dato de enorme importancia social y económica. El paro masculino ha pasado de 1.815 hombres en 2015 a 708 en 2025, lo que representa un descenso del 61%, confirmando una profunda transformación del mercado laboral local.

Por sectores, el ámbito de servicios, especialmente restauración y otros servicios, continúa siendo el más castigado, con 711 personas desempleadas, más del 30% del total. La industria registra 192 parados, mientras que la construcción presenta una cifra muy reducida, con solo 151 desempleados, reflejo de la fuerte demanda de mano de obra existente en este sector. El contraste con 2015 es contundente: entonces la construcción acumulaba 968 demandantes de empleo, lo que evidencia un cambio radical en la estructura productiva.

Uno de los datos más preocupantes del cierre de 2025 es el envejecimiento del desempleo. La franja de mayores de 60 años suma 386 parados, mientras que el tramo de 55 a 60 años alcanza los 385. En conjunto, 771 personas mayores de 55 años están desempleadas, lo que supone el 32,8% del total, un porcentaje elevado que plantea un reto prioritario en materia de políticas activas de empleo.