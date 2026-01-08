Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El quinto certamen de marchas procesionales de la Merced será el 28 de febrero

El concierto ‘Almendralejo en Cuaresma’ reunirá a cuatro formaciones organizado por la agrupación de La Merced

Imagen de un certamen de marchas procesionales anterior.

Imagen de un certamen de marchas procesionales anterior. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

Almendralejo volverá a convertirse en epicentro de la música cofrade con la celebración del V Certamen de Marchas Procesionales ‘Almendralejo en Cuaresma’, que tendrá lugar el 28 de febrero de 2026. El evento, ya plenamente consolidado en el calendario previo a la Semana Santa, reunirá a destacadas formaciones musicales del panorama andaluz y extremeño. Participarán la Banda de cornetas Nuestra Señora del Rosario Coronada, conocida como Rosario de Cádiz; la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Merced; la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo Resucitado; y la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Merced, anfitriona del certamen. Cuatro formaciones de reconocido prestigio que interpretarán un repertorio cargado de solemnidad, emoción y tradición, reforzando el vínculo de Almendralejo con la música procesional y anticipando el sentir de la Semana Santa en la ciudad.

